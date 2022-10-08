Генеральный директор «Динамо» Пивоваров рассказал о травме полузащитника Норманна

Сегодня, 19:02
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о травме полузащитника Матиаса Норманна, котрую футболист получил в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) и прокомментировал информацию о возможной смене гражданства полузащитником Арсеном Захаряном.
— У Норманна вывих плеча.
— Смена гражданства Захаряном на армянское?
— Я ничего не слышал.
«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и остается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ (17 очков).
В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург».