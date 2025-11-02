Видео
Судейство

2 ноября, 11:16

Гендиректор «Динамо» Пивоваров о судействе в России: «Без сомнения, оно требует улучшения»

Анастасия Пилипенко

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе в России.

«Без сомнения, судейство требует улучшения. Конкретно в наших матчах уже не раз происходила странная ситуация. ВАР вызывали судью в поле, чтобы назначить пенальти, затем арбитр назначал пенальти, а потом экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) это фиксировала как ошибки, причем единогласно, — цитирует Пивоварова ТАСС. — То есть получается, что ВАР вызывали судью в поле, чтобы он ошибся, а не исправил ошибку. Что для нас было удивительно. К судейству всегда есть вопросы, просто странно — ВАР должна помогать, а тут получилось, что, наоборот, мешала».

«Динамо» с 17 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
3

  • Denissimo

    Судьи считают, что игра команд в России требует улучшения. Особенно у Динамо. В матчах этой команды судьям реально было тошно смотреть на происходящее.

    02.11.2025

  • Slim Tallers

    Так нет ничего,что-бы не требовало улучшений. Каким образом будет происходить это улучшение?! Не стреляйте в пианиста - он играет,как умеет.

    02.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    Павел Пивоваров
