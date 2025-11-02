Гендиректор «Динамо» Пивоваров о судействе в России: «Без сомнения, оно требует улучшения»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе в России.

«Без сомнения, судейство требует улучшения. Конкретно в наших матчах уже не раз происходила странная ситуация. ВАР вызывали судью в поле, чтобы назначить пенальти, затем арбитр назначал пенальти, а потом экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) это фиксировала как ошибки, причем единогласно, — цитирует Пивоварова ТАСС. — То есть получается, что ВАР вызывали судью в поле, чтобы он ошибся, а не исправил ошибку. Что для нас было удивительно. К судейству всегда есть вопросы, просто странно — ВАР должна помогать, а тут получилось, что, наоборот, мешала».

«Динамо» с 17 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.