Пивоваров: «Норманн решил разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо», он уехал из страны»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с полузащитником Матиасом Норманном.

Ранее стало известно, что 27-летний футболист больше не сыграет за бело-голубых.

— Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта, — заявил Пивоваров. — Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити». Он, ссылаясь на эти обстоятельства, уехал из страны якобы в целях безопасности. Мы не согласны с его позицией, вместе с «Ростовом» будем обращаться в арбитражный суд. Он жил недалеко от «Москва-Сити,» это был его выбор.

— Не допускаете, что это его реально напугало?

— Клуб предложил ему переехать. Это был его выбор.

— Вы рассчитывали на него?

— Не буду комментировать. Он нам помогал в последних матчах. Его контракт с нами заканчивается на следующей неделе. Мы будем отстаивать свои интересы, и, тем более, будет «Ростов».

— Как он попрощался?

— Он попрощался со всеми на базе. Я сказал, что увидимся завтра. Получили письмо от его юриста.

— Вы подаете в Палату о разрешении споров?

— Мы готовимся с «Ростовом» к соответствующей позиции. Мы обсуждаем стратегию по юридическим действиям.

— Вы считаете, то, что случилось — это предлог разорвать контракт?

— Мы в этом убеждены.

— Кто-то из легионеров обращался после минувших инцидентов?

— Нет. Все тренируются и играют.

Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.