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6 сентября, 19:50

Гендиректор «Динамо» — об аренде Норманна: «В связи с уходом Моро мы нуждались в усилении центра полузащиты»

Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал переход в команду полузащитника Матиаса Норманна на правах аренды из «Ростова».

«В связи с уходом Николы Моро мы нуждались в усилении центра полузащиты — и в лице Матиаса мы его нашли. Норманн находится в отличной физической форме и мотивирован выступать за «Динамо».

На наш взгляд, в свете известных событий для всего российского футбола важно, что «Ростов» сохранил права на футболиста-легионера, и в ходе сделки между клубами были учтены интересы всех сторон.

Учитывая текущую обстановку, выбранная нами схема аренды с правом выкупа позволяет нам минимизировать риски и рассмотреть вариант долгосрочного сотрудничества следующим летом», — приводит слова Пивоварова сайт «Динамо».

Источник: https://fcdm.ru/news/pavel-pivovarov-normann-v-otlicnoi-fiziceskoi-forme-i-motivirovan-vystupat-za-dynamo
Матиас Норманн
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