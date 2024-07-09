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Сегодня, 03:20

Генеральный директор «Динамо» рассказал, что не устроило Смолова в предложении московского клуба

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, почему клуб не продлил контракт с нападающим Федором Смоловым.

«Предложение Смолову от «Динамо» действительно было. Мы не сошлись по финансовым условиям. Мы предлагали фиксированную часть зарплаты и переменную – бонусы, премиальные. И вот по форме реализации переменной части клуб и Смолов не сошлись.

Что именно не устроило Федора? Количество игрового времени, матчей, которое нужно провести для получения бонусов», – цитирует Sport24 Пивоварова.

Последние 2,5 года Смолов провел в «Динамо». В сезоне-2023/24 он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. О возвращении нападающего в «Краснодар» стало известно 18 июня.

Источник: Sport24
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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