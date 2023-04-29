Асхабадзе о словах Салиховой: «Свинов был, есть и будет де-факто игроком «Факела». А «Спартак» купил его для галочки»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал «СЭ» слова Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

После победы воронежского клуба в Москве над «Динамо» (2:0) в 25-м туре РПЛ Салихова заявила: «Юбилей, ГУМ, Овечкин, ветераны поют гимн, реклама по ТВ, у блогеров, куча хвалебных статей во славу менеджеров и спортивного директора, колоссальный бюджет на пиар, подобран удобный соперник на столетие. Но выходит вратарь «Спартака» Илья Свинов, и праздник оправляется в Воронеж! Только не меняйте Йокановича».

— Хайповать на чужой победе не достойно лучшего менеджера страны, — сказал Асхабадзе. — Уважение к любому сопернику делает нас сильнее. Что касается Свинова, то он был, есть и будет де-факто игроком «Факела», который нашел его во второй лиге и воспитал, а «Спартак» купил его как лучшего вратаря первой лиги, правда, сам не понял, зачем — видимо, для галочки!

Свинов перешел в «Факел» из «Спартака» в январе 2022 года. В июле воронежский клуб арендовал 22-летнего россиянина у красно-белых до конца сезона-2022/23.