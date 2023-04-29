КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:10

Асхабадзе о словах Салиховой: «Свинов был, есть и будет де-факто игроком «Факела». А «Спартак» купил его для галочки»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Илья Свинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал «СЭ» слова Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

После победы воронежского клуба в Москве над «Динамо» (2:0) в 25-м туре РПЛ Салихова заявила: «Юбилей, ГУМ, Овечкин, ветераны поют гимн, реклама по ТВ, у блогеров, куча хвалебных статей во славу менеджеров и спортивного директора, колоссальный бюджет на пиар, подобран удобный соперник на столетие. Но выходит вратарь «Спартака» Илья Свинов, и праздник оправляется в Воронеж! Только не меняйте Йокановича».

— Хайповать на чужой победе не достойно лучшего менеджера страны, — сказал Асхабадзе. — Уважение к любому сопернику делает нас сильнее. Что касается Свинова, то он был, есть и будет де-факто игроком «Факела», который нашел его во второй лиге и воспитал, а «Спартак» купил его как лучшего вратаря первой лиги, правда, сам не понял, зачем — видимо, для галочки!

Свинов перешел в «Факел» из «Спартака» в январе 2022 года. В июле воронежский клуб арендовал 22-летнего россиянина у красно-белых до конца сезона-2022/23.

Илья Свинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Зарема Салихова
Роман Асхабадзе
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction
Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Зенит»: сделает ли Питер еще шаг к золоту? Онлайн-трансляция матча
«Возможно, Марио заменит в ЦСКА Дивеева. Критика Ренана? Сравните его с Дуарте». Интервью бразильского журналиста
Кавазашвили: «Для Карпина обыграть «Спартак» — дело чести»
В «Зените» ответили на слухи о массовой летней закупке
В «Зените» уверены, что Малком и Вендел останутся в клубе на следующий сезон
«Крылья Советов» — «Зенит»: Писарский и Мостовой в старте, Гарре и Сергеев в запасе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Зените» ответили на слухи о массовой летней закупке

Как хорошо вы знаете Валерия Карпина? Тест к матчу «Спартак» — «Ростов»