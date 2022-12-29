Генеральный директор «Факела» оценил выступление команды в первой части сезона

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил выступление команды в первой части сезона.

— К нам изначально относились с некой опаской. Про Воронеж как город, представленный в футбольной элите, за 20 лет забыли. Мало кто знал про те исторические вещи, которые так любят вспоминать в Воронеже. Я до 2019 года и сам не знал многих нюансов.

Вышло так, что всю эту ситуацию переломил один день, один матч. Я за день до игры встречался с журналистами федеральных СМИ и говорил: «Хочу, чтобы вы прониклись атмосферой футбольного региона. Я уже прочувствовал это, теперь и вы поймете, что такое стадион в центре города. Увидите, как болельщики со всех сторон стекаются к нему, услышите, как они поддерживают команду на трибунах». По сути, за 90 минут Воронеж рассказал о себе все. И опаска, которая имелась раньше, ушла.

— Лучший, на ваш взгляд, матч в первой части сезона по качеству игры?

— Не могу выделить ни один. Все фрагментарно — где-то второй тайм хороший, где-то первый. Даже в победном матче с «Локомотивом» у нас были большие проблемы в первой половине встречи: структура игры была нарушена. Ребята играли против серьезного соперника. Словом, полная картина пока не сложилась ни в одном матче. Не было такого, чтобы мы все 90 минут действовали целостно. Но, тем не менее, мы играли эмоционально, многие матчи вытащили, несмотря ни на что. Большое спасибо всей команде и тренерскому штабу — работа была проделана просто колоссальная.

— Если бы вам перед началом сезона сказали, что на зимний перерыв команда уйдет на 13-м месте в таблице, вы были бы удовлетворены?

— Я внутри себя не могу быть удовлетворен 13-м местом. Но с учетом того, какими возможностями мы располагаем, признаю результат первой части сезона достаточно достойным. Пусть меня раскритикуют, но на сегодняшний день наше выступление с полным правом можно так охарактеризовать. Мы видели, как команде было тяжело. Как она набирала каждый раз этот эмоциональный настрой, находясь в непростых условиях с точки зрения даже элементарной логистики. Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж — три города, в которых закрыты аэропорты. Но у клубов из первых двух городов богатый опыт выступлений в РПЛ. А мы еще новички. И летаем рейсовыми самолетами. Возможно, единственные в лиге. Мы не можем себе позволить чартер. Очень сложно выходить на нужный эмоциональный фон и планомерно подготовиться к матчу, когда твой график наполовину построен, исходя из логистики. Когда ты вынужден ехать в Москву, ночевать там, а на следующее утро лететь, ломается вся система подготовки. Болельщики сгоряча делают выводы, отталкиваясь только от увиденного по телевизору или на стадионе. А мы живем в этих реалиях. И констатируем, что у команды меньше, чем у соперников, времени и на подготовку к матчу, и на восстановление после него. Не хочется плакаться, но это достойно сочувствия и сопереживания. Клуб несет серьезные финансовые издержки из-за логистических проблем, а футболисты страдают в восстановительном плане. Мы изначально ниже классом, а у нас в среднем на две тренировки в недельном цикле меньше, чем у наших конкурентов, если речь идет хотя бы об одном выездном матче в две недели. Минус один день на подготовку, минус один день на восстановительные мероприятия. Для профессионального спорта это большая проблема.

— Как вы можете охарактеризовать работу тренерского штаба?

— Конечно, я не буду говорить, что все идеально. Это было бы лукавством. Есть множество моментов и проблем, над которыми нужно работать. Но главный тренер настроен на достижение положительного результата и на плодотворную работу. Очень важно, что он готов развиваться с нашей командой, осознавая возможности, которыми клуб на данный момент располагает. Когда у тренера горят глаза, когда он живет клубом, это чувствуется. Этот передается и команде, и мы как руководители имеем такой же настрой. Мы верим в Пятибратова, — приводит слова Асхабадзе пресс-служба «Факела».