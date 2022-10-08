Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

8 октября, 23:55

Роман Асхабадзе: «В Сочи поле хуже, чем в Воронеже. Но об этом никто не говорит»

Асхабадзе ответил на критику в адрес поля стадиона в Воронеже
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» ответил на критику в адрес поля стадиона в Воронеже.

— Андрей Аршавин заметил, что поле было далеко не идеальным. Возможно, именно из-за этого Малком не попал в ворота из убойной позиции в первом тайме.

— На будущее. Все, кто скажет про наше поле, инфраструктуру или что-то там еще, заранее или постфактум будут определять для себя отговорки.

— Перестановки на тренерском мостике себя оправдывают?

— Сам вопрос некорректный. Мы ничего не оправдываем, а движемся по факту развития футбольного клуба. Мы, как и все болельщики, очень рады тому, что не проиграли ни одного матча в чемпионате после определенных изменений. Не уступили «Зениту», доказали свою состоятельность. В начале сезона сказали, что мы не будем мальчиками для битья. Несмотря на все сложности, отвечаем за свои слова.

— Не считаете, что «Факел» за последний месяц стал играть прагматичнее?

— Опять же, не хочу проводить параллели. Мы, слава богу, не проигрываем. А «Локомотив» победили. График у нас один из самых тяжелых. Об этом почему-то никто не говорит. Поле в южном городе Сочи намного хуже, чем у нас. Но об этом тоже никто из вас не говорит почему-то. Мы не жалуемся ни на погоду, ни на поле. Не подаем жалобы в ЭСК. Просто делаем свою работу.

Вильмар Барриос и&nbsp;Родригао. «Мы не жалуемся на поле, календарь, судей. А просто отвечаем за свои слова». Асхабадзе — о ничьей с «Зенитом»
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто
Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Макрон призвал проявлять осторожность в вопросе ядерного оружия
Первый после ЧП пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Можно ли Воронеж называть русским Неаполем? Ответ Асхабадзе
Почему «Факел» так часто забивает с угловых? Мнение Асхабадзе
«Факел» готов биться с каждым!» Асхабадзе — о матче с «Зенитом»
0:4 — логичный финал Цорна и Циннбауэра. «Локомотив» будут спасать Семин и Ротенберг?
Баринов взял на себя ответственность за большую часть поражений «Локомотива»
Чорлука отреагировал на увольнение тренера «Локомотива»: «Опоздали с решением на полгода»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Почему «Факел» так часто забивает с угловых? Мнение Асхабадзе

Можно ли Воронеж называть русским Неаполем? Ответ Асхабадзе