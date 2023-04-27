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Асхабадзе: «Общение судейского комитета с одним «Спартаком» было ошибкой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о проблеме с судейством в чемпионате России.

На общее собрание, которое состоялось 26 апреля в Москве, был приглашен глава российского судейства Павел Каманцев.

— В чем были ваши претензии, вопросы главе судейства?

— Это ряд вопросов, которые интересуют не только наш, но и другие клубы. Система назначений, вопросы трактовок. Конкретный пример: когда на семинарах приводят моменты и говорят, что это фол, это пенальти, все это запоминают, а в игре трактовка другая, а у ЭСК — третья. Интересно было, как устроена в департаменте система пряников, как устроена система мотивации. В прошлом году была увеличена оплата труда судей, это было решение клубов, а вот какие наказания существуют?

— Вы удовлетворены ответами?

— Не до конца, потому что не на все вопросы получил ответы. Но нам было сказано, что глава судейства вместе с сотрудниками будет посещать все клубы, которые этого захотят. Потому что общаться с одним клубом, на мой взгляд, было ошибкой.

— Имеете в виду посещение «Спартака»?

— Да. Мне было сказано, что приедут ко всем. И на таких встречах можно обсудить те или иные решения, задать вопросы. Такого рода встречи будут, будем ждать, — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

После 24 туров «Факел» с 18 очками располагается на 14-м месте в РПЛ. 28 апреля воронежцы сыграют в Москве с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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