Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:34

Гендиректор «Ахмата» об уходе Конате: «Он уехал зарабатывать деньги»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Ахмат» Ахмед Айдамиров прокомментировал уход из команды летом нападающего Мохамеда Конате.

Летом 26-летний форвард покинул грозненцев после окончания контракта с клубом. Он стал игроком «Эр-Рияда» из Саудовской Аравии.

«Не считаю ошибкой то, что не удалось удержать Конате. Человек сделал для клуба все, что мог сделать. Ему предложили такой контракт, который бы в России никто не предложил. Он уехал зарабатывать деньги», — цитирует Айдамирова РИА «Новости».

Конате выступал за «Ахмат» с 2021 года. Он провел за команду 90 матчей, забил 34 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Источник: РИА «Новости»
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Сегодня
Вчера
Неделя