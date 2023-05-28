Оленев: «Был ли высокий уровень доверия к Гогниеву ошибкой? Неправильно махать шашкой после драки»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, считает ли он ошибкой высокий уровень доверия к Спартаку Гогниеву во время работы в подмосковном клубе.

«Был ли высокий уровень доверия к Гогниеву ошибкой? Что случилось, то случилось. Неправильно махать шашкой после драки. Решение на тот момент виделись такими, значит сейчас говорить об этом уже нет смысла», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов в интервью «СЭ» заявил, что считает ошибкой назначение Николая Писарева на пост главного тренера команды, а также высокое доверие к Гогниеву.

После 29 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место, имея 18 очков.