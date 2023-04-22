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Сегодня, 19:00

Гендиректор «Химок» — о победе над «Торпедо»: «Как сказал главный тренер, выиграли одно сражение, но все еще впереди»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Торпедо» (4:2) в 24-м туре РПЛ.

«Долгожданная победа. Эмоции только положительные, посмотрите эмоции команды в раздевалке после матча. Как сказал главный тренер, «Химки» выиграли одно сражение, но все еще впереди. Сегодня команда порадовала своих болельщиков, но впереди ждет большая работа» — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на 16-й строчке.

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
Николай Оленев
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