Сегодня, 19:00
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Торпедо» (4:2) в 24-м туре РПЛ.
«Долгожданная победа. Эмоции только положительные, посмотрите эмоции команды в раздевалке после матча. Как сказал главный тренер, «Химки» выиграли одно сражение, но все еще впереди. Сегодня команда порадовала своих болельщиков, но впереди ждет большая работа» — сказал Оленев «СЭ».
«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на 16-й строчке.