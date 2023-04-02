Гендиректор «Химок» Оленев — о поражении от «Краснодара»: «Удаление спутало все карты»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал для «СЭ» поражения клуба в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:6).

«Итоговый результат не может радовать. Сегодня «Краснодару» удалось реализовать практически все опасные моменты у наших ворот. Мы уверенно начали игру, после удара в перекладину Гулиева показалось, что мы владеем инициативой и можем додавить соперника и забить. Но, как и в прошлой игре, удаление спутало все карты. План на игру пришлось экстренно корректировать. Мы искали моменты, но были наказаны в контратаках», — сказал Оленев «СЭ».

После поражения от «Краснодара» команда Гогниева с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, опережая на три балла «Торпедо».