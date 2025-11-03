Генеральный директор «Крыльев» Джабраилов отреагировал на информацию о своем увольнении из клуба

3 ноября, 12:35
Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о своем увольнении из самарского клуба.
3 ноября стало известно, что решение об отставке Джабраилова было принято губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым сразу после поражения команды в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2).
«Я такие вещи не комментирую и никогда не комментировал, находясь на данном посту», — сказал Джабраилов «СЭ».
Джабраилов занимает должность генерального директора с 21 июля 2025 года.
