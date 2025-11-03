Видео
3 ноября, 12:35

Генеральный директор «Крыльев» Джабраилов отреагировал на информацию о своем увольнении из клуба

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о своем увольнении из самарского клуба.

3 ноября стало известно, что решение об отставке Джабраилова было принято губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым сразу после поражения команды в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2).

«Я такие вещи не комментирую и никогда не комментировал, находясь на данном посту», — сказал Джабраилов «СЭ».

Джабраилов занимает должность генерального директора с 21 июля 2025 года.

5

  • fell62

    азер...успокойся , не индус )))

    03.11.2025

  • _Mike N_

    Таджик - директор ? ну-ну :laughing::laughing::laughing:

    03.11.2025

  • руслан магомедов

    джабраилов бульдозером только можно выкорчевать. оно туда пришло строить "прачечную" по заданию вождей.

    03.11.2025

  • Михаил Малышев

    Бу купме тора?

    03.11.2025

  • Ратель

    Похоже, Адиев за земляком полетит, да.

    03.11.2025

    ФК Крылья Советов (Самара)
