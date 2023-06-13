Генеральный директор «Крыльев Советов» Андреев продолжает работать в клубе, несмотря на заявление об уходе

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков написал заявление об уходе из клуба, сообщает «РБ Спорт».

24 апреля, на следующий день после матча 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2) генеральный директор самарцев Вадим Андреев подал в отставку с «целью привлечь внимание к проблеме судейства». Позднее ЭСК РФС признал, что главный арбитр встречи Роман Галимов допустил три ключевые ошибки в пользу нижегородцев.

Как утверждает «РБ Спорт», Андреев до сих пор остается на своей должности, в то время как его заместитель Дьяков написал заявление об уходе. Сам Андреев отказался комментировать эту информацию.

По итогам сезона-2022/23 «Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 30 матчах.