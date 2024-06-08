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Сегодня, 03:59

Генеральный директор «Крыльев Советов» оценил действующий лимит на легионеров в РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, как относится к действующему лимиту на легионеров в РПЛ.

«К нынешнему лимиту отношусь нормально. Вопрос этот обсуждают на разных уровнях РФС и Минспорта. А мы работаем в рамках существующих правил. Сейчас нас устраивает текущий лимит. А про налоги на легионеров. Действующий лимит ничего такого не предусматривает. Как будут подобное вводить, тогда можно смотреть и анализировать. Пока нет даже проекта этой истории», — цитирует Sport24 Андреева.

Сейчас в заявке клубов РПЛ должно быть не более 13 иностранных футболистов, восемь из которых могут одновременно находиться на поле.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654249-v-krylyakh-sovetov-rasskazali-kak-otnosyatsya-k-limitu-na-legionerov-v-rpl
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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