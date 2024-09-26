Генеральный директор «Крыльев Советов» опроверг слухи об отставке Осинькина и назначении Игнашевича

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев опроверг слухи о возможной отставке главного тренера команды Игоря Осинькина и назначении вместо него Сергея Игнашевича.

25 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что самарцы в ближайшее время объявят об увольнении Осинькина и назначат Игнашевича новым главным тренером.

«ПФК «Крылья Советов» обычно не комментирует различные слухи, распространяемые всезнающими «экспертами», но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в «Крылья Советов». Клуб и команда во главе с Игорем Витальевичем полностью сосредоточены на ближайшей игре, мы призываем всех болельщиков не реагировать на провокации, которые появляются в ряде СМИ и различных Telegram-каналах», — приводит Championat.com слова Андреева.

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. В сезоне-2024/25 самарцы провели 13 матчей во всех турнирах, одержали 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 9 играх. В FONBET Кубке России «Крылья Советов» идут на последнем, четвертом месте в группе A пути РПЛ, самарцы проиграли все 4 матча в турнире.