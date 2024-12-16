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Сегодня, 09:30

Генеральный директор «Локомотива» Леонченко назвал Батракова игроком года

Владимир Леонченко.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко поставил на первое место футболиста своего клуба Алексея Батракова.

Также в его пятерку вошли: Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Александр Головин. Головин — снова наш король. Лучший футболист России-2024!
Алексей Батраков
Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
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