Сегодня, 10:04
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал «СЭ» положение железнодорожников в турнирной таблице РПЛ.
«14-е место «Локомотива»? Это беда, это данность, которую мы имеем. Мы все понимаем. Думаю, по игре с ЦСКА вы видели, что изменения есть. Результат не удовлетворяет. Но судя по работе команды и изменениям, которые сейчас происходят, я думаю, мы выберемся из этой ситуации. Мы прикладываем все усилия для этого», — сказал Леонченко «СЭ».
«Локомотив» потерпел семь поражений в последних восьми матчах в РПЛ.
Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования