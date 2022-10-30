Леонченко — о положении «Локомотива»: «Это беда. Но мы выберемся из этой ситуации»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал «СЭ» положение железнодорожников в турнирной таблице РПЛ.

«14-е место «Локомотива»? Это беда, это данность, которую мы имеем. Мы все понимаем. Думаю, по игре с ЦСКА вы видели, что изменения есть. Результат не удовлетворяет. Но судя по работе команды и изменениям, которые сейчас происходят, я думаю, мы выберемся из этой ситуации. Мы прикладываем все усилия для этого», — сказал Леонченко «СЭ».

«Локомотив» потерпел семь поражений в последних восьми матчах в РПЛ.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах.