Генеральный директор «Локомотива» Леонченко рассказал о подходе клуба к развитию воспитанников

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал о подходе клуба к развитию воспитанников.

«Поделюсь нашим опытом, как мы подходим к индексу молодого игрока. Самое ценное, что есть в таком возрасте для футболиста, — получение игровой практики. Чем раньше игрок начинает ее получать, чем выше уровень соревнования. А так как РПЛ является топовым соревнованием в России, тем больше вероятность успешной карьеры.

Настоящие мировые звезды и состоявшиеся игроки очень рано начинают свою карьеру. Если мы говорим о том, в каком возрасте молодой футболист должен начать играть, — это максимум 17-18 лет. Мы проанализировали, что происходило с «Локомотивом» раньше. У нас одна из лучших академий в России, и традиционно наши молодые ребята занимают первые места, у них большое количество проведенных матчей — не только в «Локомотиве», но и во многих клубах РПЛ традиционно есть большое количество наших воспитанников. Но проблема была та же самая — игроки получали недостаточно времени в составе основной команды: высокая конкуренция, доверие к уже состоявшимся, опытным футболистам.

Мы можем посмотреть, что за несколько сезонов только Алексей Миранчук смог выполнить это требование раньше. Проанализировав это, мы подошли к развитию клуба стратегически и сделали больший акцент на развитии собственных воспитанников и развитии талантливых российских футболистов, при этом не закрываясь, потому что конкуренция важна. Зарубежные футболисты у нас тоже играют», — сказал Леонченко.

2 ноября появилась информация о том, что полузащитником и воспитанником «Локомотива» Алексеем Батраковым интересуется «ПСЖ». В сезоне-2025/26 20-летний хавбек забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Футболист лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ с 10 мячами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 23 миллиона евро.