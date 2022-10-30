Леонченко: «Останусь ли я в «Локо»? Я привык работать. Не смотрю, сколько осталось»

Сегодня, 10:13
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в комментарии для «СЭ» высказался о своем будущем в московском клубе.
— На матче с ЦСКА была неплохая посещаемость. Как вам?
— В такой сложной ситуации болельщики приходят, поддерживают. Мы слышим поддержку с трибун. Спасибо!
— Вы уверены, что останетесь в «Локомотиве»?
— Я привык работать и делать дело. Я не смотрю, сколько осталось и когда. Знаю, что могу сейчас что-то делать. И я делаю это.
Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования