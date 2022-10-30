Леонченко: «Останусь ли я в «Локо»? Я привык работать. Не смотрю, сколько осталось»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в комментарии для «СЭ» высказался о своем будущем в московском клубе.

— На матче с ЦСКА была неплохая посещаемость. Как вам?

— В такой сложной ситуации болельщики приходят, поддерживают. Мы слышим поддержку с трибун. Спасибо!

— Вы уверены, что останетесь в «Локомотиве»?

— Я привык работать и делать дело. Я не смотрю, сколько осталось и когда. Знаю, что могу сейчас что-то делать. И я делаю это.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах.