Леонченко: «Сейчас в «Локомотиве» нет таких, которым все равно на результат»

Сегодня, 10:07
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» объяснил, за счет чего могут произойти изменения в московской команде.
— Стоит ли ждать объявление нового главного тренера на следующей неделе?
— Как только будет главный тренер — мы объявим.
— Что вам сейчас внушает позитив? Вы сказали, что ситуация может измениться. За счет чего?
— Мне нравится отношение футболистов в тренировочном процессе, внутри коллектива. И изменения по организации игры. На футболистов оказывается сильное психологическое давление. Они не ожидали, что могут попасть в такую яму. Они очень переживают. Но, как мне кажется, в психологическом плане мы начинаем выходить из этой ситуации. Слова Баринова? Сейчас в команде нет таких, которым все равно на результат.
«Локомотив» с 12 очками в 14 матчах занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. 8 октября клуб уволил немца Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды, с тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Федоров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования