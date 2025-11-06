Видео
6 ноября, 15:13

Леонченко — об игроках академии: «Возможно, кто-то появится в основной команде уже зимой»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о развитии молодых игроков.

— Ставка на молодых игроков окупила себя?

— У меня не было ни тени сомнения, что это правильное направление. Его разделяют и руководство клуба, и тренерский штаб, и футболисты готовы доказывать на футбольном поле. Мы работаем вместе. Да, есть ошибки, но результат улучшается с каждым сезоном. В прошлом году была молодая команда, сейчас уже окрепли.

— К кому сейчас присматриваетесь в академии?

— Пристально смотрим за молодежной командой, но и имеем информацию по всем игрокам, что у нас есть. Называть имена не буду. Есть ребята и в аренде. Хотелось бы сохранить костяк, команду. Наверное, кто-то добавится в новом сезоне. Возможно, кто-то из молодых ребят появится в основной команде уже зимой, — сказал Леонченко «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
