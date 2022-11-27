Гендиректор «Локомотива»: «Футболисты понимают, что нам нужно серьезно улучшить качество игры и набрать как можно больше очков»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, какие цели стоят перед командой на вторую часть сезона.

- Первая часть сезона очень сложна. Благодарен болельщикам, которые ходили на матчи, понимали сложность ситуации. Делаем все возможное, чтобы зрителям было комфортно.

— Какое место реально занять «Локомотиву»?

— Мы сейчас не говорим о реальном месте. Футболисты понимают, что нам нужно серьезно улучшить качество игры и набрать как можно больше очков.

Московская команда вышла в плей-офф Кубка России. В чемпионате страны «Локо» занимает 14-е место, набрав в 17 матчах 13 очков.