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27 ноября, 21:43

Гендиректор «Локомотива»: «Футболисты понимают, что нам нужно серьезно улучшить качество игры и набрать как можно больше очков»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, какие цели стоят перед командой на вторую часть сезона.

- Первая часть сезона очень сложна. Благодарен болельщикам, которые ходили на матчи, понимали сложность ситуации. Делаем все возможное, чтобы зрителям было комфортно.

— Какое место реально занять «Локомотиву»?

— Мы сейчас не говорим о реальном месте. Футболисты понимают, что нам нужно серьезно улучшить качество игры и набрать как можно больше очков.

Московская команда вышла в плей-офф Кубка России. В чемпионате страны «Локо» занимает 14-е место, набрав в 17 матчах 13 очков.

Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
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