Газизов: «В ближайшее время увидим настоящего Агаларова»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением об игре форварда команды Гамида Агаларова.
«Сейчас Гамид хорош, он большой молодец. Гамид усердно работает на тренировках, чтобы в матчах приносить пользу команде. Я знаю, на что он способен, он еще не набрал оптимальную форму. Думаю, что в ближайшее время мы увидим настоящего Агаларова», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.
Агаларов перешел в «Динамо» летом 2024 года из «Ахмата». В сезоне-2024/25 24-летний россиянин провел 13 матчей за махачкалинцев и забил 6 голов.