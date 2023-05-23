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Сегодня, 08:35

Генеральный директор московского «Динамо» Пивоваров оценил выступление клуба в этом сезоне

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что думает о выступлении команды в нынешнем чемпионате России.

«Для «Динамо» сезон все еще не закончен. Мы надеемся, что команда успешно выступит в оставшихся играх, а победа над «Торпедо» придаст уверенности. Конечно, результаты «Динамо» в этом сезоне мы расцениваем как неудовлетворительные, но, повторюсь, сезон не закончен. Хотелось бы завершить его на положительной ноте», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

После 28 туров «Динамо» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Ранее клуб заявил об увольнении главного тренера Славиши Йокановича.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5111907-gendirektor-dinamo-pivovarov-rezultaty-kluba-rascenivaem-kak-neudovletvoritelnye.html
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