Генеральный директор московского «Динамо» Пивоваров оценил выступление клуба в этом сезоне

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что думает о выступлении команды в нынешнем чемпионате России.

«Для «Динамо» сезон все еще не закончен. Мы надеемся, что команда успешно выступит в оставшихся играх, а победа над «Торпедо» придаст уверенности. Конечно, результаты «Динамо» в этом сезоне мы расцениваем как неудовлетворительные, но, повторюсь, сезон не закончен. Хотелось бы завершить его на положительной ноте», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

После 28 туров «Динамо» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Ранее клуб заявил об увольнении главного тренера Славиши Йокановича.