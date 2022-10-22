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Сегодня, 17:26

Измайлов назвал несправедливым поражение «Нижнего Новгорода» от «Краснодара»: «Расстроен результатом»

Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» рассказал, будет ли клуб обращаться в ЭСК по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

— Работу судей мы не комментируем, — ответил Измайлов. — Наша команда, все игроки бились, создавали моменты. Вдесятером и вдевятером у нас получались моменты по игре. Не совсем справедливый результат, но он есть.

— Каккоев выругался на судью после удаления. Это попало в трансляцию.

— Это эмоции. Никита — порядочный и вежливый человек. Это просто вызвано эмоциями.

— Планируете ли вы подать заявление в ЭСК РФС?

— У нас есть время на принятие решения. Вместе со спортивным и тренерским штабом мы пересмотрим игру, выпишем замечания. Мы оценим ситуацию без эмоций, с профессиональной точки зрения. Если мы увидим ошибки судьи — примем решения.

— Лично вы расстроены таким результатом?

— Да. Повторюсь, считаю, результат несправедливым. Справедливой была бы ничья", — сказал Измайлов «СЭ».

«Нижний Новгород» с 13 очками в 14 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем, 15-м туре нижегородцы сыграют на выезде с «Крыльями Советов».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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27%

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1.66

Х2

20%

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34%

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Ф1(-1.5)

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ФК Нижний Новгород
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