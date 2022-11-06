Измайлов ответил на вопрос о новом контракте Галактионова: «Есть разные мысли и предложения»

Сегодня, 13:20
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заинтересованность «Локомотива» в главном тренере команды Михаиле Галактионове.
В субботу, 5 ноября нижегородцы обыграли ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.
— Вы обсуждали с Галактионовым то, что им интересуется «Локомотив»?
— Нет, мы с ним это не обсуждали. Вообще не говорим на эту тему, — сказал Измайлов «СЭ».
— У вас есть мысли, чтобы предложить ему лучшие условия контракта?
— Давайте не будем обсуждать это. Конечно, есть разные мысли, предложения, предположения.
— Насколько вы заинтересованы в том, чтобы он остался?
— На сегодняшний день Михаил Михайлович — наш тренер. У него действующий контракт. Он выполняет свою задачу. Вчера победил. Это была тренерская победа. Также нужно отметить и игроков, которым могу сказать спасибо за самоотдачу, и болельщиков, которых было мало, но они давали столько же шума, как и обычно, ребята их слышали и видели. В том числе, и благодаря им мы победили.
Галактионов возглавляет «Нижний Новгород» с июня нынешнего года, команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками в 16 матчах.
Ранее сообщалось, что 38-летний российский специалист близок к тому, чтобы возглавить «Локомотив».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования