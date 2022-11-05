Гендиректор «Нижнего Новгорода» — о победе над ЦСКА: «Молодцы. Каждый бился, каждый боролся»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Хороший результат. Могу отметить ребят за самоотверженность. Молодцы. Каждый из них бился, каждый боролся. Нам очень важны три очка, очень важно прервать эту неудачную серию. Молодцы. Хочу отметить наших болельщиков, которых было слышно. Пусть их было немного, но они сыграли свою роль в этой победе. Тоже молодцы», — заявил Измайлов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками.