Директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «2024 год — очень тяжелый для нас, но мы оптимисты»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» подвел итоги 2024 года для нижегородского клуба.

«Очень тяжелый год для нас. Конец прошлого сезона, начало этого, двойная смена тренерского штаба, непростые решения в плане финансирования. Но клуб остается в РПЛ, мы оптимисты. Не теряем уверенности в том, что в этом сезоне мы покажем результат лучше, чем в прошлом сезоне», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

По итогам 18 туров «Пари НН» набрал 16 очков и занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.