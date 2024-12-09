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Директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «2024 год — очень тяжелый для нас, но мы оптимисты»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» подвел итоги 2024 года для нижегородского клуба.

«Очень тяжелый год для нас. Конец прошлого сезона, начало этого, двойная смена тренерского штаба, непростые решения в плане финансирования. Но клуб остается в РПЛ, мы оптимисты. Не теряем уверенности в том, что в этом сезоне мы покажем результат лучше, чем в прошлом сезоне», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

По итогам 18 туров «Пари НН» набрал 16 очков и занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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