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Гендиректор «Пари НН» — об извинениях Корнеева: «Мы ни на кого не в обиде. Не надо быть ханжой»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на извинения за жесткую критику бывшего спортивного директора «Зенита» Игоря Корнеева в адрес футболистов нижегородского клуба.

«С глубоким уважением отношусь к Игорю Корнееву. Для меня он — легенда российского и советского футбола. Мы все материмся, когда переживаем и нервничаем. Тут не надо быть ханжой. Вопрос был не к нему, а к федеральному каналу: почему такое могло произойти? Почему никто не нажал вовремя на кнопку?

Это единственный канал в России, который очень объективно говорит про спорт, и там работают профессионалы. Но такие ошибки бывают у всех. Мы ни на кого не в обиде и не просим извиняться. Я просто высказал свое мнение, что это странно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

 
Игорь Корнеев. Корнеев эмоционально оценил игру «Пари НН» против «Локомотива»

После 26 туров «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. 28 апреля нижегородцы проведут выездную встречу с «Ахматом».

Игорь Корнеев
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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