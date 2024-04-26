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Сегодня, 10:48

В «Пари НН» ответили на слова Корнеева: «Юрана за его опоссумов дисквалифицировали, а федеральный канал позволяет себе такое»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на жесткую критику бывшего спортивного директора «Зенита» Игоря Корнеева в адрес футболистов нижегородского клуба.

«Ничего случайного не существует. Все кому-то, значит, надо. Я не понимаю, почему это происходит в студии федерального телеканала. Юрана за его опоссумов дисквалифицировали, а федеральный канал позволяет себе такое. Даже не берусь комментировать слова уважаемого спортсмена. Я его искренне уважаю и считаю, что он много достиг. Не важно, кто в спорте: Юран, те, кто был раньше, кто сейчас. Они имеют право на эмоции. Но федеральный телеканал на это права не имеет. Считаю, что это не совсем правильно. Не прошу извинений ни по отношению к клубу, ни по отношению к себе, ни по отношению к 3,2 миллиона нижегородцев, которые стоят за клубом. Просить извинения — удел слабых людей. А мы не слабые люди», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

На данный момент «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. 28 апреля нижегородцы проведут выездную встречу с «Ахматом».

Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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