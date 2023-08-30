Генеральный директор «Пари НН» — о возможном трансфере Михайлова в «Зенит»: «Решение пока не принято»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Ярослава Михайлова.

— Есть ли понимание по будущему Михайлова?

— Решение пока не принято. Но мы обсуждаем не только Михайлова. До конца трансферного окна еще много будет объявлений с нашей стороны.

— Правильно ли я понимаю, что непосредственно «Зенит» претендует не только на Михайлова, а заинтересован и в других футболистах?

— Не только «Зенит», если быть более точным. Но наши решения будут приниматься, в первую очередь, с учетом усиления качества своей игры.

20-летний Михайлов перешел в «Пари НН» из «Зенита» в июле 2023 года. Его контракт с нижегородцами рассчитан до 30 июля 2026 года.

В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.