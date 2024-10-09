Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

9 октября, 19:23

Мелик-Гусейнов: «Ожидаем, что при Гончаренко «Пари НН» будет биться в каждом матче и набирать очки»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился ожиданиями от работы нового главного тренера команды Виктора Гончаренко.

В среду, 9 октября, нижегородцы объявили о подписании двухлетнего контракта с 47-летним специалистом.

Виктор Гончаренко. Гончаренко сменил Илича. «Пари НН» наконец определился с новым главным тренером

«Виктор Гончаренко — системный тренер, который работал на самом высоком уровне. Сейчас Виктор Михайлович максимально мотивирован и преисполнен желанием показать свои качества, о которых хорошо знают специалисты и болельщики. Ожидаем, что при Викторе Гончаренко команда будет биться в каждом матче, набирать очки и радовать наших болельщиков. Ждем нижегородцев на трибунах нашего замечательного стадиона», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Последним местом работы Гончаренко был «Урал», который он возглавлял с августа 2022-го по май нынешнего года. До этого тренер работал в «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре».

По итогам 11 туров «Пари НН» с 11 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://t.me/DavMelik/2458
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко
Давид Мелик-Гусейнов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Пальцев — о будущем: «Спартак», ЦСКА и «Динамо» — это команды, в которые хотел бы перейти»
В агентстве защитника «Динамо» Махачкала Пальцева сообщили о предметном интересе клубов РПЛ к игроку
Спортивный директор «Пари НН» рассказал, что должен изменить Гончаренко
В «Пари НН» рассказали, почему решили пригласить Виктора Гончаренко
В «Пари НН» объяснили отставку Илича с поста главного тренера
«Гончаренко умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой». Спортивный директор «Пари НН» — о смене тренера
Сегодня
Вчера
Неделя