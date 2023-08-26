Гендиректор «Пари НН»: «Клуб создает вертикаль, которая позволит продвигать молодых игроков на верхушку»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о переменах в клубе.

«Мы рассчитываем на то, что команда будет постепенно расти, подниматься в турнирной таблице. Требуется выстроить процессы, подстроить состав, дать ему сыграться. У клуба никогда не было вертикали, которая продвигает молодых игроков на верхушку. И эту вертикаль мы сейчас создаем. Это позволит приоритетно нижегородских детей здесь воспитывать и доводить их до уровня звезд российского и международного футбола. Это позволит стабильно развиваться футбольной отрасли. Мы собираемся вкладываться в детей. Это не только экипировка и тренерская работа. Мы собираемся детей и юношей контрактовать и заключить с ними ученические договоры. Так, чтобы и мы понимали, что это наш человек. Чтобы у игрока, его представителей была ответственность перед областью. Надеемся внедрить систему ученических контрактов с 1 сентября», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» после 5 туров имеет 4 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.