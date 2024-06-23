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Сегодня, 17:02

Мелик-Гусейнов: «Распродажа в «Пари НН» отменяется. Но она и не планировалась»

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о выставлении на трансфер 8 игроков. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Распродажа отменяется, но она и не планировалась. Снова кто-то подлил масла в огонь. Время-то горячее, трансферное. Но мы не на базаре, чтобы покупать и продавать... Придерживайтесь официальной позиции клуба. Мы ее публикуем на наших информационных страницах. Я в своем Телеграм-канале тоже даю информацию, которая соответствует действительности. Все остальное — домыслы, фейки и пустая болтовня. Гуляющий список наших футболистов со статусом «на продажу» — плод чьей-то чрезвычайной фантазии», — написал Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале.

Ранее информацию о выставлении на трансфер опровергли «СЭ» агенты Кирилла Гоцука и Дмитрия Живоглядова.

«Пари НН» по итогам сезона-2023/24 занял 13-е место в чемпионате России. Команда Саши Илича в стыковых матчах переиграла тульский «Арсенал» (3:2 по сумме двух матчей) и сохранила прописку в РПЛ.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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