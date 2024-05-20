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20 мая, 22:03

Гендиректор «Пари НН» о крупном поражении от ЦСКА: «Злой рок продолжает нас преследовать»

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал крупное поражение нижегородцев от ЦСКА (2:6) в 29-м туре РПЛ.

«Не сдаваться. Не отступать. Надо биться до последнего момента. И верить только в свои силы. Сегодня тот самый момент, когда почти весь Стадион болел за наших парней. Но злой рок продолжает преследовать их. Есть еще шансы. Есть еще силы. Есть еще воля. Вперед, за Нижний!»  написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Перед заключительным туром чемпионата России «Пари НН» располагается на 14-м месте в таблице с 29 очками.

В следующем матче нижегородцы встретятся с «Крыльями Советов» 25 мая.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Давид Мелик-Гусейнов
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