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Сегодня, 18:05

Генеральный директор «Пари НН» не исключили появления мерча со слоганом «За оргазмом на стадион!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил «СЭ» на вопрос о возможном появлении мерча клуба со слоганом «За оргазмом на стадион!».

«На стадионе я видел много болельщиков, которые пришли в майках с этими надписями. Они сами их напечатали. Они хотят через себя и свои соцсети донести информацию, что на футболе классно. Мерч с таким слоганом? Мы думаем об этом сейчас, когда увидели такую поддержку болельщиков, которым никто не говорил приходить в этих майках. Мы подумаем об этом и позже примем решение. Совершенно не исключаем, что такой мерч может появиться», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что РПЛ запретила защитнику нижегородцев Дмитрию Живоглядову появляться в предматчевом интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион».

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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