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9 октября, 02:00

Генеральный директор «Пари НН» опроверг слухи о приезде Гончаренко для подписания контракта с клубом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о том, что бывший тренер ЦСКА, «Краснодара» и «Урала» Виктор Гончаренко приехал в Нижний Новгород для заключения контракта с клубом.

«Никто в Нижний Новгород не прибыл. Ведем ли мы переговоры с Гончаренко? Не могу распространяться на эту тему. Могу сказать только, что идут переговоры с несколькими претендентами на должность главного тренера», — приводит Metaratings слова Мелик-Гусейнова.

5 октября «Пари НН» объявил об отставке Саши Илича с поста главного тренера команды. Серб работал в клубе с мая 2024 года.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 11 очками в 11 матчах.

Источник: Metaratings

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