Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:24

Генеральный директор «Пари НН»: «Футбол существует для эмоций. Но Юрана за них наказали»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК дисквалифицировать главного тренера Сергея Юрана на два матча условно за высказывания после игры 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

«Когда мы обсуждаем футбол, мы говорим про эмоции от игры. Футбол существует для эмоций. Они бывают от победы, от проигрыша. Если эти эмоции никого не обижают, не задевают и не оскорбляют — это нормально. По версии КДК, эмоции Юрана никого не обидели, они не были направлены на судей. Но его наказали за эмоцию. Когда тренер сразу после матча дает интервью во флеш-зоне, мы чего добиваемся? Эмоций! Мы хотим увидеть, как тренер переживает моменты после матча. С одной стороны, мы хотим яркости. С другой, мы наказываем за это», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После матча в СМИ появились видеозаписи, как Юран в агрессивной форме с использованием ненормативной лексики выражает недовольство в подтрибунном помещении.

«Пари НН» (28 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. 14 апреля нижегородцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 24-го тура РПЛ. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Обсудить
Читайте также
«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Спортивный директор «Спартака» устроил закрытую встречу с журналистами
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Переигровочка от ФХР: в КХЛ готовы вернуть лимит с пятью легионерами. Что, опять? 
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец: «Матч «Зенита» и «Краснодара» может снять интригу в гонке за чемпионство РПЛ»

Испанский журналист: «Давила из ЦСКА скоро может оказаться в ла лиге»