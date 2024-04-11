Генеральный директор «Пари НН»: «Футбол существует для эмоций. Но Юрана за них наказали»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК дисквалифицировать главного тренера Сергея Юрана на два матча условно за высказывания после игры 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

«Когда мы обсуждаем футбол, мы говорим про эмоции от игры. Футбол существует для эмоций. Они бывают от победы, от проигрыша. Если эти эмоции никого не обижают, не задевают и не оскорбляют — это нормально. По версии КДК, эмоции Юрана никого не обидели, они не были направлены на судей. Но его наказали за эмоцию. Когда тренер сразу после матча дает интервью во флеш-зоне, мы чего добиваемся? Эмоций! Мы хотим увидеть, как тренер переживает моменты после матча. С одной стороны, мы хотим яркости. С другой, мы наказываем за это», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После матча в СМИ появились видеозаписи, как Юран в агрессивной форме с использованием ненормативной лексики выражает недовольство в подтрибунном помещении.

«Пари НН» (28 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. 14 апреля нижегородцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 24-го тура РПЛ. Начало — в 12.00 по московскому времени.