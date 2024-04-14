Гендиректор «Пари НН» — о поражении в матче с «Оренбургом»: «Первый тайм понравился. Ко второму есть вопросы»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Будем разбирать ошибки и делать соотвествующие выводы. Серия из трех поражений? Думаю, пока не надо говорить, что это серия. Играем так, как мы можем. Хоть и проиграли «Краснодару» в предыдущем туре, но игра была яркая, интересная, одна из лучших. Преждевременно говорить, что последние поражения — закономерность. В матче против «Оренбурга» первый тайм понравился. Ко второму есть вопросы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 24 туров РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место турнирной таблице, набрав 26 очков. «Пари НН» идет на 10-й строчке с 28 очками.