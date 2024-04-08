Генеральный директор «Пари НН» о травме Марадишвили: «Если отек сойдет, сегодня обязательно сделаем МРТ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил «СЭ» на вопрос о состоянии полузащитника команды Константина Марадишвили.

«Проводим медицинский консилиум, смотрим на его травму, оцениваем, сошел ли отек. Если отек сойдет, мы обязательно сделаем сегодня МРТ. Если нет, перенесем на завтра», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

24-летний россиянин вышел в стартовом составе на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4) и был заменен на 31-й минуте из-за травмы ноги. После игры футболист покинул стадион на костылях.