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Генеральный директор «Пари НН» о Сулейманове: «У него большое будущее. Но пока четких предложений по нему нет»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» будущее нападающего Тимура Сулейманова в клубе.

«Тимур Сулейманов — хороший футболист. Не удивлен, что есть интерес к нему. Готовы ли мы к его продаже летом? Мы понимаем, что он — большой футболист и у него большое будущее. Но пока четких предложений по нему нет», — сказал Измайлов «СЭ».

В сезоне-2022/23 23-летний Сулейманов забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Пари НН» во всех турнирах.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
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