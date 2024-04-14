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Сегодня, 14:18

Гендиректор «Пари НН» — о повреждении Майги: «Ходит без костылей. Характер травмы будет понятен завтра»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» высказался о травме полузащитника команды Мамаду Майги.

«Майга ходит на своих ногах без костылей и носилок. Сделаем МРТ, после этого будет понятно, что с ним. Без дифференциальной диагностики поставить диагноз нельзя. Дальше будем принимать решение. Сейчас врачи оказывают первую помощь. Думаю, характер травмы будет понятен завтра», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 24 туров РПЛ «Пари НН» идет на 10-й строчке с 28 очками.

ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Мамаду Майга
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