Гендиректор «Пари НН» — о повреждении Майги: «Ходит без костылей. Характер травмы будет понятен завтра»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» высказался о травме полузащитника команды Мамаду Майги.

«Майга ходит на своих ногах без костылей и носилок. Сделаем МРТ, после этого будет понятно, что с ним. Без дифференциальной диагностики поставить диагноз нельзя. Дальше будем принимать решение. Сейчас врачи оказывают первую помощь. Думаю, характер травмы будет понятен завтра», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 24 туров РПЛ «Пари НН» идет на 10-й строчке с 28 очками.