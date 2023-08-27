Гендиректор «Пари НН»: «Я ничем не рискую, даже если пойдет что-то не так»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, чем рискует в случае неудовлетворительных результатов команды.

— Вы говорили про систему, которая не привязана к физическим лицам. Чем рискуете вы, если цели на сезон не будут выполнены?

— Я лично никогда не оцениваю стратегию с позиции собственного риска. В этом и заключается мастерство менеджера — построить такую систему, которая будет работать после него. Успех любого менеджера — сделать реально работающую структуру, а не ту, которая после его ухода превратится в руины. Везде, где я раньше работал, выстраивал систему, которая работает эффективно сейчас. Поэтому лично я ничем не рискую, даже если пойдет что-то не так. Важно, чтобы система не зависела от физических лиц.

Давид Мелик-Гусейнов сменил на посту генерального директора «Пари НН» Равиля Измайлова.