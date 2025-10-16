Видео
16 октября, 12:30

Генеральный директор «Ростова» Гончаров: «Долги есть. Чемпионат точно мы доиграем»

Павел Лопатко

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров признал, что у клуба есть долги, в то же время команда точно доиграет чемпионат в сезоне-2025/26.

«Долги есть. Один из долгов мы выносили на совет директоров. Чемпионат точно мы доиграем. Эти долги будут влиять на лицензию на сезон-2026/27. Когда я в июне ездил в РФС, то мне эту проблему обозначили. Мы на 12 процентов улучшили состояние клуба. А нам говорили о 10 процентах», — цитирует Гончарова matchtv.ru.

По словам менеджера, большую часть долгов будут реструктуризировать. Гончаров добавил, что была оптимизирована работа офиса клуба, на 10-11 процентов выросли продажи билетов.

«Правительство и акционеры помогут клубу. Даже в мыслях нет, что будет что-то плохое», — подчеркнул руководитель.

Набрав в 11 матчах 13 очков, «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ.

Источник: matchtv.ru
ФК Ростов
