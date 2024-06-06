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Сегодня, 23:06

Гендиректор «Рубина»: «В лимите беды нет. Если парень талантливый, ему никакой легионер не помешает»

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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов выразил мнение о лимите на легионеров в российском футболе.

«К лимиту отношусь нормально. Другой вопрос, мы не всегда понимаем грань, когда говорим о том, что легионеры как-то мешают развиваться российским футболистам и так далее.

Но вот сейчас есть Тюкавин, Ишков, Рожков у нас в «Рубине». Появляется много молодых футболистов в командах РПЛ, которые сначала выходят периодически, а потом начинают более стабильно выступать. Поэтому если парень талантливый и с характером, то ему никакой легионер не помешает. Я пока в нынешнем лимите какой-то большой беды не вижу», — приводит слова Айбатова Sport24.

При нынешнем лимите на легионеров каждая команда РПЛ может заявить максимум 13 легионеров, а на поле могут находиться одновременно восемь иностранных футболистов.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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