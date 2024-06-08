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Сегодня, 01:51

Гендиректор «Рубина» Айбатов: «По Рыбусу в ближайшие дни все решится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов рассказал о будущем защитника Мачея Рыбуса, чей контракт истекает в июне.
«Конкретики по трансферным планам пока нет. Если говорить про наших игроков, то по Мачею Рыбусу в ближайшие дни все решится. Хочу ли его сохранить в клубе? Селекционными вопросами у нас занимается главный тренер и спортивный директор. Работа идет и началась сразу по окончании чемпионата», — цитирует Sport24 Айбатова.
В сезоне-2023/24 «Рубин» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. 34-летний поляк сыграл в 8 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654229-gendirektor-rubina-vyskazalsya-o-budushchem-matseya-rybusa
Мацей Рыбус
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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