Гендиректор «Рубина» Айбатов: «По Рыбусу в ближайшие дни все решится»

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов рассказал о будущем защитника Мачея Рыбуса, чей контракт истекает в июне.

«Конкретики по трансферным планам пока нет. Если говорить про наших игроков, то по Мачею Рыбусу в ближайшие дни все решится. Хочу ли его сохранить в клубе? Селекционными вопросами у нас занимается главный тренер и спортивный директор. Работа идет и началась сразу по окончании чемпионата», — цитирует Sport24 Айбатова.

В сезоне-2023/24 «Рубин» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. 34-летний поляк сыграл в 8 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.