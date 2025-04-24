Гендиректор «Сочи» Рубашко — о травме Мелешина: «Задача выхода в РПЛ остается»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в комментарии для «СЭ» высказался о травме нападающего команды Павла Мелешина.

21-летнему форварду диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

«Нам сейчас нельзя думать о потерях. Перед нами стоит задача выигрывать. Есть игроки, которые должны с честью заменить Павла. Команда не один игрок. Ответственность с других игроков не снимается. Задача выхода в РПЛ остается. Все это понимают. Это спорт, травмы. От этого никуда не денешься», — сказал Рубашко «СЭ».

Мелешин является воспитанником «Спартака». В сентябре сочинцы арендовали его у красно-белых, а в феврале этого года воспользовались правом выкупа.

В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 1 результативную передачу.