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24 октября, 23:45

Гендиректор «Сочи» — о поражении от «Зенита»: «Есть холодный душ, который реанимирует»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:7).

«Это спорт, это выводы, это отношение к чемпионату. Посмотрим, что будет дальше. Есть холодный душ, который реанимирует. Надеюсь, он послужит средством пробуждения. Будем от чистого сердца надеется на это», — цитирует Рубашко ТАСС.

«Сочи» потерпел второе поражение подряд и занимает восьмое место в таблице с 20 очками.

В следующем туре 30 октября «Сочи» примет га своем поле «Урал».

Источник: https://tass.ru/sport/16143935
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